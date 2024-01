Embraer a signé un accord de suivi avec l'armée de l'air grecque

Article publié le 4 janvier 2024 par David Dagouret

Le contrat porte sur un soutien logistique intégré couvrant un ensemble complet de services de soutien pour un ERJ-135LR et quatre ERJ-145 AEW&C.

Embraer fournira des services de soutien logistique intégrés dans le cadre du contrat Follow On Support Agreement signé récemment pour la flotte de l'armée de l'air hellénique composée d'un ERJ-135LR et de quatre ERJ-145 AEW&C. Le contrat couvre les pièces détachées, les réparations, le pool, la maintenance et les services techniques pour les cinq jets Embraer actuellement utilisés par l'armée de l'air hellénique.

Le contrat comprend un programme de pool de pièces dédié aux clients militaires d'Embraer, dans le cadre duquel les coûts d'inventaire sont partagés entre les clients qui achètent le service. Il s'agit d'un moyen rentable d'assurer la disponibilité des ERJ-135/145, Legacy 600/650 et AEW&C exploités par les forces de défense et les clients gouvernementaux.

Kontantinous Kleniatis, chef d'état-major du commandement de soutien de l'armée de l'air hellénique a déclaré : "L'armée de l'air hellénique est heureuse de signer ce contrat avec Embraer. Nous exploitons ces avions depuis janvier 2000 et avons pu compter sur un excellent soutien d'Embraer en cas de besoin. Grâce à cet accord de suivi, l'armée de l'air hellénique améliorera encore l'état de préparation et la disponibilité de sa flotte."

Carlos Naufel, président et directeur général d'Embraer Services & Support a déclaré : "Embraer est honoré d'avoir été sélectionné par l'armée de l'air hellénique pour ce contrat, qui démontre sa confiance dans notre plateforme et notre support. Notre solution est très compétitive et la décision de l'armée de l'air hellénique pour ce modèle renforce une tendance mondiale, avec des clients à la recherche d'une solution logistique complète."

