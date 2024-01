Finnair nomme un nouveau PDG

Article publié le 16 janvier 2024 par David Dagouret

Turkka Kuusisto prendra ses fonction de Président Directeur Général, le 11 juillet prochain.

Finnair a annoncé la nomination de Turkka Kuusisto au poste de Président Directeur Général de la compagnie. Ce dernier entrera en fonction le 11 juillet 2024, après avoir dirigé avec succès Posti Group Corporation au cours des dernières années.

Topi Manner, l’actuel PDG de Finnair, a quitté ses fonctions au sein de la compagnie le 15 janvier dernier pour rejoindre ensuite le poste de PDG au sein d'Elisa Corporation. Jaakko Schildt, Directeur de l'Exploitation de Finnair, assurera l'intérim entre le 15 janvier et l'entrée en fonction de son nouveau dirigeant, Turkka Kuusisto.

Sanna Suvanto-Harsaae, Présidente du Conseil d'Administration de Finnair, a déclaré : "Je suis enchantée d'annoncer la nomination de Turkka Kuusisto à la tête de Finnair et de le voir prendre les rênes des prochaines étapes de la stratégie de l'entreprise. Après avoir surmonté une double crise historique, Finnair a réussi à rétablir sa rentabilité, plaçant ainsi la compagnie dans une position favorable pour poursuivre la construction d'un avenir durable. Grâce à son hub à Helsinki, la compagnie offre d'excellentes connexions tant aux voyageurs finlandais qu'à ceux voyageant entre l'Europe et l'Asie, le Moyen-Orient et les Amériques. Turkka apportera à Finnair sa profonde compréhension des industries complexes ainsi que ses compétences en stratégie et en gestion des ressources humaines. Ces atouts seront particulièrement bénéfiques à Finnair à l'heure où la compagnie s'apprête à entamer la prochaine phase de son développement."

Turkka Kuusisto a déclaré : "Finnair représente pour moi l'essence même de la culture finlandaise, avec un héritage exceptionnel en tant que compagnie aérienne centenaire. C'est avec un mélange d'enthousiasme et de modestie que j'accepte la responsabilité de diriger cette entreprise emblématique en tant que PDG. En collaborant étroitement avec tous les membres de l'équipe de Finnair et en accordant une oreille attentive à nos clients, je suis convaincu que notre voyage commun sera couronné de succès."





Sur le même sujet