Aegean : 15 ans de présence en France

5 février 2024

Le premier vol de la compagnie grecque a eu lieu en 2008 entre Athènes et Paris.

Aegean fête ses 15 ans de présence en France. Son vol inaugural pour la France a eu lieu en 2008 entre Athènes et Paris. Au cours de ces années, la compagnie a transporté près de 10,500,000 passagers depuis la France.

La compagnie grecque est maintenant présente dans des multiples aéroports régionaux tels que Nice, Lyon, Bordeaux, Marseille, Nantes et Toulouse depuis lesquels elle s'envole vers les villes d'Athènes et d'Héraklion. Aegean est également présente dans des aéroports plus modeste comme Brest et Deauville.

