Embraer et CAE inaugurent le premier simulateur de vol E-Jets E2 de l'Asie-Pacifique à Singapour

Article publié le 22 février 2024 par David Dagouret

Le simulateur de la Série CAE 7000XR fait partie d'un programme complet de formation des pilotes CBTA

Embraer et CAE ont officiellement inauguré le premier simulateur de vol (FFS) E-Jets E2 de la région Asie-Pacifique (APAC) à Singapour. La formation sur E-Jets E2 est le plus récent programme offert par la coentreprise Embraer CAE Training Services (ECTS) récemment élargie. Le programme de formation E2 comprendra le didacticiel d'évaluation de la formation axée sur les compétences (CBTA) de CAE, un enseignement interactif en classe avec le simulateur virtuel CAE Simfinity (VSIM) et une formation pratique immersive dans un nouveau FFS ultramoderne de la Série CAE 7000XR. Le FFS est situé au centre de formation au vol Singapour-CAE près de l'aéroport Changi et appuiera les exploitants E2 dans la région.

Les pilotes de la filiale de Singapore Airlines, Scoot, ont déjà commencé leur formation en vue de l'entrée en service de l'appareil Embraer E190-E2 auprès de la compagnie aérienne plus tard cette année. Les pilotes de Scoot découvriront tous les aspects du vol sur le FFS de dernière génération de CAE et pratiqueront de nombreux scénarios afin d'améliorer leurs compétences et leur préparation avant les premiers vols commerciaux de l'appareil.

Le simulateur a été certifié par l'Autorité de l'aviation civile de Singapour en décembre 2023.

Carlos Naufel, président et chef de la direction d'Embraer Services & Support a déclaré : "Nous célébrons le succès des opérations du simulateur E2 et du programme complet de formation des pilotes et nous remercions tous nos partenaires et employés qui ont été impliqués dans ce processus. Cela fait partie de l'engagement d'Embraer à développer son infrastructure en Asie-Pacifique et à contribuer à la croissance de l'aviation dans la région. Avec CAE, nous restons déterminés à fournir une formation de haute qualité à nos clients et à leurs pilotes."

Michel Azar-Hmouda, président de division, Formation pour l'aviation civile à CAE a déclaré : "Le début de la formation et l'inauguration officielle du premier simulateur de vol E2 à la fine pointe de la technologie dans la région de l'Asie-Pacifique constituent une étape importante dans la croissance et le succès d'Embraer-CAE Flight Training. La technologie est au cœur du nouveau programme E2, avec le VSIM, le didacticiel CBTA et le FFS de dernière génération de CAE qui préparent les pilotes à l'entrée en service et à l'exploitation sécuritaire de l'E2 dans la région APAC."





