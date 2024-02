Le F2 de Flight Design reçoit sa certification en Chine

Article publié le 17 février 2024 par David Dagouret

Grace à la certification délivrée par le CAAC, l'appareil pourra être commercialisé en Chine

Flight Design general aviation GmbH a annoncé que son appareil F2 a reçu sa certification délivré par la CAAC (Civil Aviation Administration of China) le 16 janvier 2024. Pour rappel, certificat de type de l'EASA pour le F2-CS23 avait été délivré en 2021.

Le F2-CS23 sera également construit à l'avenir par la société FX basée à Shenzen, en Chine, qui s'est associée à Flight Design dès le début du projet F2.

M. Matthias Betsch, responsable de l'organisation de conception EASA de Flight Design, s'est rendu à Pékin pour recevoir le certificat de validation et a déclaré : "Le F2 est le premier modèle de la série F qui respecte les exigences de sécurité de la nouvelle spécification de certification CS 23 de l'EASA et qui offre une sécurité, des performances, un espace et un confort exceptionnels pour ce type d'avion d'entraînement et d'usage privé."





Sur le même sujet