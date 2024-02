Royal Jordanian Airlines reçoit ses deux premiers Embraer E195-E2

Article publié le 3 février 2024 par David Dagouret

Ces deux appareils sont loués auprès de la société Azorra.

Azorra célèbre la livraison des deux premiers avions Embraer E195-E2 à Royal Jordanian Airlines. Une cérémonie organisée, le 22 janvier, dans les installations d'Embraer à São José dos Campos a été suivie, le 25 janvier, d'une cérémonie d'arrivée à Amman, en Jordanie, organisée par Royal Jordanian Airlines.

L'accord complet, annoncé en mai 2023, porte sur huit appareils au total - six appareils provenant du carnet de commandes existant d'Azorra auprès d'Embraer, plus deux autres commandes fermes d'E195-E2 passées par la compagnie aérienne directement auprès d'Embraer.

Samer Majali, vice-président-directeur général de Royal Jordanian Airlines, a déclaré : "Nous sommes impatients de devenir le premier exploitant d'E2 au Moyen-Orient, avec le soutien de nos partenaires de confiance chez Azorra. La famille d'avions E2 soutiendra nos objectifs stratégiques, en complétant nos avions à fuselage étroit plus grands en adaptant la capacité à la demande, en réduisant les coûts d'exploitation et les émissions de carbone, tout en offrant une amélioration significative de l'expérience et du confort des passagers, soulignant ainsi notre statut de compagnie aérienne préférée dans la région."

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "La sélection de l'E2 par Royal Jordanian pour moderniser sa flotte témoigne des capacités avancées de l'avion, de notre histoire couronnée de succès et des relations solides que nous entretenons avec Azorra et RJ. Les E-Jets de génération avancée de la famille E2 sont les avions les plus silencieux, les moins polluants et les plus économes en carburant sur le marché des avions de moins de 150 places. RJ peut réaliser simultanément ses ambitions en matière de croissance, de rentabilité et de développement durable grâce à la flotte de petits avions à fuselage étroit de l'E2, qui vient compléter les avions à fuselage étroit de plus grande taille de RJ. Nous sommes fiers de poursuivre notre longue collaboration avec Royal Jordanian et Azorra."

