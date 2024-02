Volutes : un roman sur le crash du Boeing du 11 juillet 1973

Article publié le 6 février 2024 par David Dagouret

Une auteure de l'Essonne publie un roman sur le crash du Boeing 707 de la compagnie Varig.

Il y a cinquante ans, le 11 juillet 1973, a eu lieu le drame du vol 820. Le Boeing 707 de la compagnie Varig, a pris feu et a atterri en urgence dans un champ tout près d’Orly, en Île-de-France. L’auteure, Anne Couplan-Brunner, à travers sa narratrice, donne un temps additionnel à ces vies trop vite arrachées.

Mais que s’est-il vraiment passé ce 11 juillet ?

La narratrice, Solange les imagine face à leur sort tragique, avec leurs histoires, passions, luttes, et émotions. Si les efforts de l’équipage n’ont pas permis de sauver les passagers, un d’entre eux a survécu. Elle enquête et raconte aussi ce que lui ont confié les témoins du drame : ce qu’ils ont fait, vu et enduré ce 11 juillet 1973 et après.

Que s’est-il passé au juste ? Qui était dans cet avion ? Pourquoi a-t-il pris feu ? Comment la compagnie a-t-elle réagi ? Quelles ont été les conséquences de cet atterrissage ?

Intriguée, elle enquête. Elle se renseigne, recueille des témoignages et est peu à peu amenée à écrire un roman hommage aux passagers de ce funeste vol et à leurs luttes.

Toutefois, son projet ne fait pas l’unanimité. Elle doit affronter des adversaires et ses propres peurs pour se remettre en mouvement vers sa destinée.

Anne Couplan-Brunner : Auteur de Saulx Les Chartreux (91).

Après des études littéraires et de sciences humaines, un master d’urbanisme aux États-Unis, Anne Brunner fait un troisième cycle à l’École Nationale des Ponts et Chaussées.

De par son parcours académique et sa sensibilité, Anne Brunner attache une valeur toute particulière à la mémoire des gens et des lieux.

Ses engagements publics l’accompagnent dans cette volonté de faire remonter ce récit local au rang de mémoire collective et de mémoire partagée entre la France et le Brésil.

Le livre de 482 pages, est publié par les Editions Vérone.

Sur le même sujet