American Airlines commande des Embraer E175

Article publié le 7 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition ferme de 90 Embraer E175 et une option pour 43 exemplaires supplémentaires.

Embraer a annoncé avoir obtenu une importante commande de 133 appareils de la part d'American Airlines pour répondre à la demande intérieure aux États-Unis. American a passé une commande ferme auprès d'Embraer pour 90 E175, avec des droits d'achat pour 43 jets supplémentaires. Les appareils seront livrés avec 76 sièges dans la configuration standard bi-classe d'American. Les livraisons commenceront à partir de l'année 2025.

L'accord, avec tous les droits d'achat exercés, vaut plus de 7 milliards de dollars au prix catalogue, et les commandes fermes seront incluses dans le carnet de commandes d'Embraer pour le premier trimestre de l'année 24.

Robert Isom, PDG d'American a déclaré : "Au cours de la dernière décennie, nous avons beaucoup investi pour moderniser et simplifier notre flotte, qui est à la fois la plus grande et la plus jeune des compagnies aériennes américaines. Ces commandes continueront à alimenter notre flotte avec des avions plus récents et plus efficaces afin que nous puissions continuer à offrir à nos clients le meilleur réseau et une fiabilité opérationnelle record."

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "L'E175 est véritablement l'épine dorsale du réseau aérien américain, reliant tous les coins du pays. L'un des programmes d'avions les plus réussis au monde, l'E175 a fait l'objet d'une série de modifications qui ont permis d'améliorer la consommation de carburant de 6,5 %. Cet avion moderne, confortable, fiable et efficace continue d'assurer la connectivité dont les États-Unis dépendent jour après jour. Il s'agit de la plus importante commande d'E175 jamais passée par American, et nous remercions cette compagnie pour la confiance qu'elle continue d'accorder à nos produits et à notre personnel."

