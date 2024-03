Essais en vol complets pour les nouveaux A330-200 de Hi Fly

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

Les deux appareils immatriculés 9H-HFK et 9H-HFJ ont dû passer des essais fonctionnels en vol.

Hi Fly, l'un des principaux spécialistes mondiaux de la location avec équipage et opérateur de charters, a récemment mis à l'épreuve ses deux nouveaux Airbus A330-200. Avant de pouvoir rejoindre la flotte, les deux appareils (immatriculés 9H-HFK et 9H-HFJ) ont dû passer des essais fonctionnels en vol. Il s'agit d'une procédure contractuelle obligatoire.

À l'aéroport de Beja, dans le sud du Portugal, Carlos Mirpuri, vice-président du groupe Hi Fly, en tant que commandant, et Marcos Braga, en tant que capitaine, ont dirigé les essais en vol multi-missions.

La série de tests approfondis comprenait un certain nombre de vérifications des commandes de vol à des altitudes comprises entre 10 000 et 20 000 pieds (environ 3 000 et 6 000 mètres), suivies de vérifications à basse vitesse. Une autre tâche consistait à tester le fonctionnement du train d'atterrissage, y compris l'extension du train d'atterrissage par gravité en tant que dispositif de sécurité supplémentaire, qui est extrêmement rare dans les opérations de vol régulières. Le programme de contrôle de chaque avion s'est achevé par des survols de la piste et une manœuvre d'atterrissage et de décollage.

Carlos Mirpuri, vice-président du groupe Hi Fly a déclaré : "Nous avons des protocoles spécifiques à suivre et à exécuter, en cochant les points des listes de contrôle habituelles. Les avions sont comme neufs et prêts à être exploités. Nous n'avons trouvé aucun défaut."

Voir la vidéo, cliquer sur l'image :

