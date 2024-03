Ethiopian Airlines commande des Boeing 777X

Article publié le 22 mars 2024 par David Dagouret

La commande porte sur l'acquisition de huit exemplaires de Boeing 777-9 et de 12 autres en option.

Boeing et Ethiopian Airlines ont annoncé la signature d'un accord portant sur l'achat par la compagnie aérienne est-africaine de huit avions Boeing 777-9 et la possibilité d'acquérir jusqu'à 12 avions supplémentaires.

La sélection de 777-9 par Ethiopian Airlines fait du transporteur le premier client du 777X en Afrique et s'appuie sur sa commande historique de 11 787 Dreamliner et de 20 737 MAX pour moderniser et développer sa flotte.

M. Mesfin Tasew, PDG du groupe Ethiopian Airlines, a déclaré : "Nous sommes heureux de continuer à définir la tendance de l'aviation africaine en adoptant des technologies de pointe pour améliorer nos services et la satisfaction de nos clients. En améliorant nos performances opérationnelles et notre engagement en faveur de la durabilité environnementale, le 777-9 offre plus de flexibilité et réduit la consommation de carburant et les émissions de carbone. Nous sommes reconnaissants à Boeing pour son partenariat et son soutien de longue date, et nous sommes impatients de faire voler le 777-9 dans le ciel africain et au-delà."

Brad McMullen, vice-président senior de Boeing en charge des ventes commerciales et du marketing a déclaré : "Ethiopian Airlines marque une nouvelle étape dans notre partenariat de longue date en choisissant le 777-9 comme vaisseau amiral de sa flotte en pleine expansion. S'appuyant sur une relation vieille de 75 ans, nous apprécions grandement la confiance inébranlable qu'Ethiopian Airlines accorde à nos avions."





