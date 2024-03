Korean Air conclut un accord avec Airbus pour l'acquisition de l'A350

Article publié le 24 mars 2024 par David Dagouret

Korean Air s'apprête à conclure un contrat avec Airbus pour l'acquisition de 33 avions A350. Ce contrat comprendra l'achat de 27 A350-1000 et de 6 A350-900, représentant une valeur totale estimée à 13,7 milliards de dollars américains.

Korean Air dispose d'une flotte mixte Airbus et Boeing totalisant 137 avions et composée de 96 avions long-courriers, 41 avions monocouloirs et 23 avions cargo dédiés au transport de marchandises.

L'acquisition de l'A350 s'inscrit non seulement dans le cadre des efforts déployés par la compagnie en matière de développement durable, mais constitue également une préparation à la fusion avec Asiana Airlines.

Outre l'accord portant sur l'achat de 33 A350, Korean Air prévoit d'introduire 50 Airbus A321 Neo, 10 Boeing 787-9, 20 Boeing 787-10 et 30 Boeing 737-8.

