Le Velis Electro numéro de série 100 entre en service

Article publié le 10 mars 2024 par David Dagouret

Pipistrel a annoncé que le Velis Electro avec le numéro de série 100 a été livré à une entreprise française.

Pipistrel, une société de Textron Inc., a annoncé l'achèvement de la production de son 100e Velis Electro et que cet appareil est entré en service.

Le Velis Electro numéro de série (S/N) 100 a été livré au client Green Aerolease, une entreprise française de location d'avions durables dont l'ambition est d'accélérer la transition environnementale de l'industrie aéronautique à travers l'Europe grâce à son service de location clé en main.

Green Aerolease a également pris livraison de son premier Pipistrel Explorer, un avion biplace polyvalent à moteur à combustion capable de voler de jour comme de nuit selon les règles de vol à vue (VFR).

Le Velis Electro S/N 100 sera exploité en Allemagne par Green Aviation Hub, un distributeur allemand récemment nommé pour le distributeur agréé de Pipistrel, Finesse Max. Le Velis Electro a été certifié par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (EASA) en 2020, suivi par de nombreuses autres agences de réglementation. L'appareil est actuellement en service dans plus de 30 pays à travers le monde.

Gabriel Massey, président et directeur général de Pipistrel a déclaré : "Le Velis Electro est à l'avant-garde des solutions de vol plus durables, et l'entrée en service du S/N 100 est une réussite notable. Grâce à plus de 15 ans d'expertise dans le domaine du vol électrique, cet avion offre aux écoles de pilotage une option plus respectueuse de l'environnement avec un rapport coût-efficacité imbattable."

Charles Cabillic, fondateur de Green Aerolease a déclaré : "L'efficacité et la connectivité inégalées qu'offre l'aviation peuvent être réalisées plus silencieusement et durablement grâce à des avions tels que le Velis Electro. Nous sommes fiers de soutenir Pipistrel dans sa transition vers le futur de l'aviation."