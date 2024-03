L'E2 d'Embraer autorisé pour les opérations ETOPS-120

Article publié le 22 mars 2024 par David Dagouret

Cette capacité permet aux opérateurs de l'E2 d'emprunter des itinéraires directs non limitatifs au-dessus de l'eau et d'autres zones éloignées.

Embraer a obtenu, le 14 mars 2024, l'approbation pour des opérations bimoteurs prolongées de 120 minutes (ETOPS) pour les E190-E2 et E195-E2 de la part de l'autorité de l'aviation civile brésilienne ANAC (Agência Nacional de Aviação Civil), de la FAA (Federal Aviation Administration) et de l'EASA (Agence de sécurité aérienne de l'Union européenne). Cette capacité permet aux opérateurs de l'E2 d'emprunter des itinéraires directs non limitatifs au-dessus de l'eau et d'autres zones éloignées, ce qui leur permet d'économiser du temps et du carburant.

Arjan Meijer, président-directeur général d'Embraer Commercial Aviation, a déclaré : "L'ETOPS est une capacité supplémentaire importante pour l'E2, et un facteur clé pour augmenter les ventes, en particulier dans la région Asie-Pacifique. Les compagnies aériennes qui empruntent des routes avec un temps de déroutement pouvant aller jusqu'à 120 minutes pourront emprunter des routes plus droites, plus rapides et plus économes en carburant, et auront accès à davantage d'aéroports de déroutement. La capacité ETOPS est une nouvelle optimisation de l'E2, qui est déjà l'avion le plus économe en carburant de son segment."





Sur le même sujet