Ryanair signe un partenariat avec OTA Leader On The Beach

Article publié le 2 mars 2024 par David Dagouret

L'OTA leader On the Beach, peut désormais proposer à ses clients des vols, des sièges et des bagages Ryanair aux prix bas de la compagnie dans le cadre de leur forfait vacances.

Ryanair a annoncé le 27 février dernier, son 4ème partenariat avec l'OTA leader On the Beach, qui sera désormais autorisée à proposer à ses clients des vols, des sièges et des bagages Ryanair aux prix bas de la compagnie dans le cadre de leur forfait vacances. Cet accord garantit que les clients de On the Beach ne seront pas surfacturés pour les vols et services Ryanair et qu'ils auront un accès direct à leur compte myRyanair.

Ce partenariat garantit également que les informations sur les vols Ryanair seront envoyées directement à l'adresse électronique de chaque client, y compris les informations avant le départ sur les conditions générales de vente de Ryanair et les informations en cas d'interruption de vol. Dans le cadre de ce nouvel accord, On the Beach s'engage à n'afficher que les prix réels de Ryanair, sans majoration, et à ne transmettre à Ryanair que les coordonnées et les informations de paiement de ses clients. Cela signifie que les clients de On the Beach n'auront pas besoin de remplir la procédure de vérification de Ryanair, ce que les clients des OTA Pirates non autorisées doivent continuer à faire.

Dara Brady de Ryanair a déclaré: "Ryanair est heureuse d'annoncer son tout nouveau partenariat avec l'OTA On the Beach. Grâce à ce nouvel accord, Ryanair s'associe à son quatrième partenaire OTA agréé – la deuxième OTA avec laquelle nous nous associons ce mois-ci. Les clients de On the Beach peuvent désormais réserver des vols, des sièges et des bagages Ryanair dans le cadre de leurs vacances, avec la garantie d'une transparence totale des prix des produits Ryanair (sans surcharge ni majoration cachée), de recevoir toutes les informations concernant leur vol directement de la part de Ryanair et d'avoir un accès direct à leur réservation par le biais de leur compte myRyanair."

Shaun Morton, PDG de On the Beach Group plc, a déclaré: "Nous sommes ravis d'avoir conclu ce partenariat transformateur avec Ryanair qui améliorera l'expérience de réservation et de voyage de nos clients qui choisissent des vols Ryanair, tout en nous permettant de continuer à proposer à nos clients des forfaits vacances au meilleur rapport qualité-prix. Nous poursuivrons notre campagne pour préserver le choix des consommateurs dans le secteur du voyage. La signature de cet accord marque une étape importante dans le parcours de On the Beach, qui s'efforce de faire le maximum pour ses clients. Il est important de noter que cet accord permet aux deux parties de mettre fin aux litiges en instance et nous nous réjouissons de travailler en étroite collaboration avec notre nouveau partenaire."





