Vietjet commande des Airbus A330neo

Article publié le 1 mars 2024 par David Dagouret

La société vietnamienne veut acquérir 20 exemplaires de l'A330-900neo.

Vietjet Air a signé un protocole d'accord avec Airbus pour l'achat de 20 gros-porteurs A330-900.

Une fois finalisée, il s'agira de la toute première commande de gros-porteurs de Vietjet. Les appareils seront exploités sur le réseau long-courrier en pleine expansion de la compagnie, ainsi que sur des services régionaux de grande capacité. Ils remplaceront la flotte actuelle d'A330-300 loués par le transporteur et permettront d'étendre le réseau.



Dinh Viet Phuong, président-directeur général de Vietjet, a déclaré : "Le nouvel A330neo est un ajout stratégique qui permettra de moderniser complètement la flotte de Vietjet et d'améliorer les capacités opérationnelles afin de soutenir notre plan d'expansion du réseau mondial de vols. Sa conception de nouvelle génération, économe en carburant, s'aligne sur notre stratégie de développement durable et nos objectifs ESG, visant à des émissions nettes nulles d'ici 2050. Avec l'introduction de l'A330neo, les passagers peuvent s'attendre à des vols à plus long rayon d'action, bien équipés et offrant d'excellents services à des tarifs plus compétitifs."



Christian Scherer, CEO de la division Avions commerciaux d'Airbus a déclaré : "Nous sommes ravis de travailler avec Vietjet sur la prochaine phase d'expansion de la compagnie. L'A330neo permettra à la compagnie d'atteindre les coûts d'exploitation par siège les plus bas possibles et de continuer à offrir à ses clients le meilleur rapport qualité-prix possible, quel que soit l'endroit où ils voyagent. Il sera également le complément idéal des A321XLR déjà commandés par la compagnie, alors qu'elle étend ses ailes vers des destinations plus lointaines."





