Air France dévoile une nouvelle campagne publicitaire

Article publié le 26 avril 2024 par David Dagouret

Cette nouvelle campagne publicitaire porte sur les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.

Air France a dévoilé le 16 avril dernier, une nouvelle campagne publicitaire pour l'acceuil des représentants de toutes les nations qui se rendront à Paris et en France pour célébrer les jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.



La compagnie met à l’honneur une jeune femme maquillée aux couleurs de la France, accompagnée d’un message de bienvenue porté par les 39 000 collaborateurs d’Air France : "fiers d’accueillir le monde entier."



Le maquillage qui sublime le regard de la femme est signé Carole Lasnier, célèbre maquilleuse française. Plus de quatre heures de travail ont été nécessaires pour donner vie à cette version revisitée du drapeau tricolore, représenté pour l’occasion en un drapé au mouvement aérien. Le portrait a été capturé par le photographe français Olivier Rose.



A travers ce visage féminin c’est la France et Air France que la compagnie a souhaité incarner. Clin d’œil aux allégories de Marianne et de la République, cette jeune femme accueillera le monde et les visiteurs à chaque étape de leur parcours, en s’adressant à eux en français, en anglais, mais aussi dans leur langue, avec des accroches traduites en chinois, japonais, brésilien, espagnol ou encore italien. L’objectif : être le premier contact des visiteurs dès leur arrivée dans la capitale française, et les suivre le temps des festivités.



Cette campagne sera ainsi visible dès l’arrivée à l’aéroport, avec des affichages monumentaux dans les terminaux passagers de Paris-Charles de Gaulle et Paris-Orly, dans les salons de la compagnie en France, et en affichage à proximité des lieux de compétition, à Paris et dans les principales villes accueillant des épreuves sportives comme Marseille, Lyon ou Nantes. Ce visuel ornera également cet été la façade principale du siège social d’Air France à l’aéroport Paris-Charles de Gaulle, avec une bâche évènementielle de plus de 1000 m² visible depuis les accès routiers, les terminaux passagers, et directement depuis les avions au roulage au sol.



La campagne sera également déclinée en presse et sur internet, en privilégiant d’une part les éditions dédiées aux temps forts des Jeux Olympiques, et les publications internationales destinées aux visiteurs, comme le guide en anglais « spécial Jeux Olympiques » édité par l’Equipe. Des capsules réseaux sociaux viendront enrichir le dispositif et favoriser sa viralité.



Créée par l’agence marketing d’Air France, cette nouvelle campagne vient soutenir la signature publicitaire de la compagnie : "S’envoler en toute élégance. Air France." Elle sera également déployée en interne, auprès des salariés, dans les différents sites de l’entreprise.



Fabien Pelous, Directeur de l’Expérience Client Air France a déclaré : "Nous avons à cœur d’incarner l’art de recevoir à la française, qui est au cœur de la mission et de l’ADN d’Air France. Au travers de cette campagne, c’est au monde que nous nous adressons, pour porter haut la tradition d’hospitalité que nos personnels perpétuent chaque jour avec un souci permanent d’élégance et d’attention au détail. Les valeurs d’ouverture, d’audace et de fierté propres à l’olympisme sont un formidable terrain de jeu créatif, qui rejoint parfaitement notre territoire de marque. Elles seront le fil rouge de toutes nos communications autour du partenariat d’Air France avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024."

Pour voir la vidéo cliquez sur l'image :





