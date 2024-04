Finnair a dévoilé son programme de vol pour les saisons hiver 2024 et été 2025

Article publié le 22 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie finlandaise augmentera ses liaisons vers Dallas et renforcera ses lignes vers le Japon.

Finnair a dévoilé son programme de vols pour les prochaines saisons hiver 2024 et été 2025. La compagnie finlandaise, répond à l'augmentation de la demande internationale en ajoutant des fréquences entre son hub d'Helsinki et des destinations en Europe ainsi que vers le Japon et Dallas.

Finnair consolide son programme de vols pour l'hiver 2024 en augmentant ses liaisons vers Dallas, assurant désormais un service quotidien tout au long de l'année.

Pour la saison été 2025, le Japon sera renforcée. Finnair ajoutera des fréquences vers Tokyo Narita, offrant ainsi des vols quotidiens vers Tokyo Haneda et Tokyo Narita. De plus, Nagoya bénéficiera d'une troisième fréquence hebdomadaire.

Finnair introduira également une nouvelle destination à son réseau : la ville de Kirkenes, située dans le nord de la Norvège. Cette liaison sera opérée au départ d'Helsinki via Ivalo, trois fois par semaine, à bord d'un avion ATR de 68 places.

Dans les Pays Baltes, Finnair ajoutera des fréquences vers Tallinn, Riga et Vilnius. Tallinn et Riga bénéficieront de cinq fréquences hebdomadaires supplémentaires et Vilnius de deux.

L’ensemble des destinations sont accessibles au départ de la France. Finnair assure une liaison quotidienne entre la France et la Finlande, avec quatre vols quotidiens entre Paris-CDG et Helsinki ainsi qu'un vol quotidien entre Nice et Helsinki.

Ole Orvér, Directeur Commercial de Finnair, a déclaré : "Nous sommes ravis d'introduire cette nouvelle destination, consolidant notre réseau déjà étendu dans la région arctique. Cette nouvelle liaison offre aux voyageurs se rendant dans le nord de la Norvège une connexion fluide et rapide depuis Helsinki."





Sur le même sujet