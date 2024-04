Friedrichshafen 2024 : Tecnam a lancé le P2006T NG

Article publié le 28 avril 2024 par David Dagouret

Cet appareil est le résultat de plus de 300 améliorations de l'actuel P2006T MkII.

Tecnam, le constructeur aéronautique italien a lancé un nouveau modèle de son avion P2006T, le P2006T NG pour Next Generation. Cet appareil est le résultat de plus de 300 améliorations de l'actuel P2006T MkII. Les pilotes bénéficient désormais d'une porte avant supplémentaire pour le copilote et d'un accès extérieur au compartiment à bagages. Les fenêtres ont également été redessinées et agrandies pour améliorer la visibilité.

La motorisation est désormais assurée par deux moteurs Rotax 9121Sc3 à injection de 200 chevaux, avec une consommation de 14L/H par moteur. La vitesse maximale de croisière est de 274 km/h et une distance franchissable de 1722 km.

Les feux de position des ailes et les feux anticollision sont intégrés dans les winglets et équipés d'une technologie LED.

L'intérieur a également fait l'objet d'améliorations majeures, avec une console centrale qui abrite le clavier FMS GCU477 pour une gestion efficace de toute l'avionique Garmin, y compris le pilote automatique 3 axes GFC700, et le G1000 NXi.

Tecnam propose également une version super-premium : le P2006 NG SPORT.

