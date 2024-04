Ryanair annonce son programme d'été pour l'aéroport de Vatry

Article publié le 27 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost proposera deux lignes depuis l'aéroport de Vatry.

Ryanair a annoncé le 17 avril dernier son programme estival pour l'aéroport de Vatry comprenant 2 lignes vers Porto (Portugal) et Marrakech (Maroc). La compagnie low-cost prévoit de transporter 50 000 passagers cet été depuis Vatry (+25% en plus qu’en été 2023).

Elena Cabrera, Responsable Communication pour la France, a déclaré : "En tant que compagnie aérienne numéro 1 en Europe et à Paris-Vatry, Ryanair est heureux d'annoncer son programme record pour Paris-Vatry avec 2 lignes vers Porto et Marrakech, offrant aux citoyens et visiteurs de Paris Vatry des choix passionnants pour leurs vacances d'été aux tarifs les plus bas d'Europe. Ryanair accueillera 50 000 passagers cet été, soit 25 % de plus que l'été dernier, et soutiendra plus de 40 emplois. Ryanair continue de générer plus de trafic, plus d'emplois et plus de tarifs bas pour la région."





Sur le même sujet