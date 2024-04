Ryanair célèbre ses 25 ans à l'aéroport de Biarritz

Article publié le 26 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost relie Biarritz à 5 pays, la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Irlande etl'Écosse.

Ryanair, a célèbré le 12 avril dernier son 25e anniverssaire à l'aéroport de Biarritz avec le avec le lancement de son tout nouveau programme estival. Dans le cadre de ce nouveau programme estival 2024, Ryanair prévoit de transporter près de 200 000 passagers grâce à plus de 40 vols hebdomadaires sur 5 lignes incluant deux nouvelles destinations : Milan Bergame et Edimbourg.



Ce programme estival reliera Biarritz à 5 pays : la Belgique, l'Angleterre, l'Italie, l'Irlande et l'Écosse. La capacité sera augmentée pour des destinations comme Bruxelles Charleroi et Londres Stansted.



Ryanair opère au départ/à destination de Biarritz depuis le tout premier vol de Biarritz à Londres Stansted en 1999, transportant presque 4 millions de passagers vers/depuis la ville basque.



Elena Cabrera, Responsable de la Communication pour la France, a déclaré : "En tant que première compagnie aérienne en Europe, Ryanair est ravi de célébrer ses 25 ans d’opérations à Biarritz, où nous avons transporté plus de 4 millions de passagers depuis 1999. Nous sommes heureux de lancer notre programme record estival 2024 avec 5 lignes captivantes, y compris deux nouvelles destinations vers Milan et Édimbourg, reliant Biarritz à 5 magnifiques pays, et offrant encore plus de choix aux citoyens et visiteurs de Biarritz pour les vacances d’été, aux tarifs les plus bas d'Europe."



Patrick Chasseriaud, Président de l’aéroport de Biarritz – Pays Basque, a déclaré : "Développer la connectivité aérienne en renforçant les liaisons internationales depuis l'aéroport de Biarritz - Pays Basque s'inscrit pleinement dans nos objectifs. La compagnie Ryanair est un acteur essentiel pour y parvenir, et c'est avec satisfaction et enthousiasme que nous célébrons le 25ème anniversaire de notre collaboration. L'ouverture en 2024 de deux nouvelles lignes reliant Milan et Édimbourg est une formidable opportunité pour découvrir des destinations inédites depuis Biarritz. Nous souhaitons naturellement poursuivre cette dynamique et travaillons activement avec Ryanair sur d'autres destinations européennes à venir."





