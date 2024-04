Ryanair reprend ses opérations vers/depuis Israël

Article publié le 12 avril 2024 par David Dagouret

La compagnie low-cost relancera ses opérations vers Tel Aviv à partir du 3 juin 2024.

Ryanair a annoncé le 4 avril dernier, qu'elle reprendrait ses opérations vers et depuis Tel Aviv à partir du lundi 3 juin 2024, suite à la décision de l'aéroport Ben Gourion de rouvrir le Terminal 1 (terminal destiné aux compagnies low-cost. La compagnie aérienne opérera 40 vols par semaine vers/depuis Athènes, Bari, Berlin, Budapest, Malte, Milan et Paphos.



Un porte-parole de Ryanair a déclaré : "Nous sommes ravis que l'aéroport Ben Gourion rouvre le Terminal 1, ce qui permet à Ryanair de reprendre ses opérations de Tel Aviv à partir du lundi 3 juin, avec 40 vols hebdomadaires vers/depuis des marchés clés tels que Chypre, l' Allemagne, Grèce et l'Italie, réservables dès maintenant sur ryanair.com ."





