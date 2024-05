AFI KLM E&M conclut un accord de support d'équipements avec Air Tanzania

Article publié le 5 mai 2024 par David Dagouret

Air Tanzania a choisi AFI KLM E&M pour le support de ses Boeing 787 Max 9

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance a annoncé la signature d'un programme de support des équipements avec Air Tanzania Company Limited (ATCL) pour les nouveaux avions 737 MAX-9. Dans le cadre du Component Support Program, AFI KLM E&M fournira à Air Tanzania l'accès à un pool complet d'équipements, ainsi qu'un service de support 24h/24 et 7j/7 assuré par une équipe d'ingénieurs expérimentés.

Eng. Ladislaus Matindi, PDG & Directeur Général d'Air Tanzania Company Limited a déclaré : "Nous sommes ravis de pouvoir compter sur Air France Industries KLM Engineering & Maintenance comme fournisseur d'équipements pour nos nouveaux avions 737 MAX-9. Pour les passagers, rien n'est plus important que la sécurité. Dans le cadre de notre engagement stratégique à fournir des services fiables, sûrs et de haute qualité, nous avons confié à AFI KLM E&M le support des équipements de la flotte 73 MAX-9. Ce partenariat témoigne de notre engagement à garantir les exigences les plus élevées en matière de sécurité et de fiabilité des opérations, conformément à notre volonté d'offrir à nos clients une expérience de vol exceptionnelle et efficace."

Aymeric Mechin, Vice-Président des Ventes pour la zone Moyen Orient et Afrique chez Air France Industries KLM Engineering & Maintenance, a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Air Tanzania et de lui fournir nos services exceptionnels de support des équipements. Notre équipe s'engage à faire en sorte que les nouveaux avions 737 MAX-9 d'Air Tanzania fonctionnent à des niveaux de performance optimaux, et nous nous réjouissons de ce partenariat prospère et durable. Cette collaboration marque une étape importante, car elle renforce l'ancrage d'AFI KLM E&M sur le marché africain de l'aviation. Avec l'arrivée d'Air Tanzania parmi nos clients, nous sommes prêts à poursuivre notre croissance et à fournir des services d'assistance sans précédent aux compagnies aériennes du continent."





Sur le même sujet