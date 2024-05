Transavia lance une ligne vers Tromso en Norvège

Article publié le 28 mai 2024 par David Dagouret

Le premier vol entre Paris-Orly et Tromso sera effectué le 21 décembre 2024.

Après Oslo et Bergen, Transavia France a annoncé, le 22 mai dernier, l’ouverture d’une nouvelle ligne entre Paris-Orly et Tromso pour la saison hiver 2024-2025, sa troisième destination norvégienne. La filiale low-cost du groupe Air France renforce ainsi son offre vers l’Europe du Nord.



Les vols pour Tromso pour la saison hiver 2024/2025 sont disponibles à la vente depuis le 22 mai dernier. Cette nouvelle liaison sera opérée à raison d'un vol par semaine, les samedis. Le premier vol sera effectué le 21 décembre 2024.



Cette ouverture de ligne vient s’ajouter à celle de la nouvelle route Paris-Orly – Kittilä (Finlande), opérée à partir du 14 décembre 2024.



Au total, la compagnie dessert 10 destinations dans les pays nordiques. Outre les capitales (Oslo, Stockholm, Copenhague et Reykjavik), elle propose des vols directs vers l’entrée des fjords norvégiens (Bergen) ou encore la Laponie (Rovaniemi, Ivalo, Lulea et Kittilä).



Les routes opérées en Europe du Nord par Transavia France sont les suivantes :



Norvège :

Paris Orly - Tromso : 1 vol par semaine (les samedis), premier vol le 21/12/2024,

Paris Orly - Oslo : jusqu’à 6 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches),

Paris Orly - Bergen : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardis et samedis).

Finlande :

Paris Orly - Kittilä (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis), premier vol le 14/12/2024,

Paris Orly - Ivalo : 1 vol par semaine (les samedis), à partir du 14/12/2024,

Paris Orly - Rovaniemi : 1 vol par semaine (les samedis), à partir du 07/12/2024.

Suède :

Marseille - Stockholm (nouveauté) : jusqu’à 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches), premier vol le 06/06/2024,

Paris Orly - Stockholm : jusqu’à 6 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches),

Paris Orly - Lulea : jusqu’à 2 vols par semaine (les mardis et vendredis), à partir du 13/12/2024.

Islande :

Paris Orly - Reykjavik : jusqu’à 5 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches).



Danemark :

Paris Orly - Copenhague : jusqu’à 6 vols par semaine (les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing chez Transavia France a déclaré : "Historiquement connus pour desservir le bassin méditerranéen, nous avons amorcés il y a quelques années le développement de notre réseau vers d’autres horizons. L’Europe du Nord constitue aujourd’hui pour nous un segment important de croissance surtout en hiver. Nous sommes très heureux d’ajouter Tromso à notre programme de vols. Le Grand Nord n’a jamais été aussi proche."





Sur le même sujet