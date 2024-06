Dan Air lance une ligne entre beauvais et la Roumanie

Article publié le 15 juin 2024 par David Dagouret

Dan Air, compagnie aérienne roumaine basée à Bacău, poursuit son expansion en Europe. Ayant débuté ses opérations en 2018, elle dessert aujourd’hui depuis la Roumanie des destinations telles que Bruxelles, Dublin, Rome, Milan-Bergame ou encore Londres. Sa flotte se compose de quatre Airbus A319 et A320.

À partir du 16 décembre 2024, Dan Air proposera une ligne vers Bacău (Roumanie), à raison de 2 vols par semaine (lundi et vendredi).

Michel PEIFFER, Président du Directoire de la SAGEB, a déclaré : "L’arrivée de cette nouvelle compagnie est une excellente nouvelle pour l’aéroport. Dan Air vient renforcer une offre importante depuis/vers la Roumanie ce qui démontre une nouvelle fois l’attractivité de notre aéroport et de son territoire ainsi que son excellent positionnement sur certains marchés d’Europe centrale. Nos passagers souhaitent un transport aérien facile d’accès, efficace et à un prix raisonnable, quelles que soient leurs raisons de voyager, la compagnie Dan Air y contribuera depuis Beauvais."

Matt Ian DAVID, Directeur général de Dan Air, a déclaré : "Nous continuons de développer nos opérations à Bacău et nous sommes heureux d'offrir aux passagers [...] encore plus de destinations que nous opérerons exclusivement pour les vacances ou pour rendre visite à la famille. Paris a été l'une des villes les plus demandées [...] Le deuxième avion affecté à nos opérations régulières au départ de Bacău nous permet d'augmenter la fréquence des vols sur toutes les routes demandées par les passagers. En diversifiant les villes, nous voulons contribuer à la croissance de l'attractivité et du trafic de passagers à l'aéroport international George Enescu de Bacău."





