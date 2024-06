Emirates et Icelandair signent un accord de partage de code

Article publié le 14 juin 2024 par David Dagouret

Les vols seront disponibles à la vente le 1er septembre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

Icelandair et Emirates ont signé un accord de partage de code. Les vols seront disponibles à la vente le 1er septembre 2024, sous réserve de l'obtention des autorisations réglementaires.

L'accord augmentera l'offre des deux compagnies pour des correspondances où les clients peuvent voyager avec un seul billet et faire enregistrer leurs bagages jusqu'à la destination finale.

Les passagers d'Icelandair en Amérique du Nord et en Islande pourront effectuer des correspondances à Dubaï, en direction de l'est via le réseau d'Emirates.

Les passagers d'Emirates provenant du monde entier pourront effectuer des correspondances en Islande en direction de l'ouest via le réseau d'Icelandair. Icelandair et Emirates prévoient de développer et d'étendre ce partenariat à l'avenir.

Bogi Nils Bogason, président-directeur général d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes très heureux d'annoncer qu'Emirates, la plus grande compagnie aérienne du Moyen-Orient, est notre 7e partenaire mondial en partage de code. Nous avons élargi et continuerons d'élargir notre réseau de compagnies aériennes partenaires, en nous concentrant sur la collaboration avec des compagnies qui offrent une qualité de service supérieure et de bonnes options de correspondance. Le vaste réseau d'Emirates offrira à nos clients des possibilités de voyage passionnantes et pratiques, nous nous réjouissons de cette coopération élargie."

Adnan Kazim, président adjoint et directeur commercial d'Emirates, a déclaré : "Nous sommes heureux de nous associer à Icelandair et d'offrir à nos clients l'accès à de nouvelles destinations passionnantes, au-delà de notre propre réseau. L'Islande est une destination incroyablement populaire, avec des paysages naturels époustouflants, ce qui fait de l'île une destination de choix pour les voyages touristiques. Nous nous réjouissons de notre nouveau partenariat avec Icelandair et sommes convaincus qu'il se développera pour offrir encore plus d’itinéraires et d'options aux voyageurs."





Sur le même sujet