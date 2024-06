Article publié le 4 juin 2024 par David Dagouret

La compagnie low cost va former et recruter plus de 400 pilotes en France au cours des 4 prochaines années.

Ryanair lance son nouveau programme de formation de pilotes Future Flyer Academy en partenariat avec l'école de pilotage internationale de renommée mondiale Astonfly, basée en France. Ce programme formera plus de 400 aspirants pilotes qui rejoindront à terme le groupe aérien en tant que Seconds Officiers au cours des quatre prochaines années.

La Future Flyer Academy de Ryanair offre aux aspirants pilotes la possibilité de débuter leur carrière dans l'aviation commerciale grâce à une combinaison de dispositifs- tels que salle d’apprentissage et simulateurs - et d’entrainement pratique de classe mondiale, afin de devenir Second Officier au sein du plus grand groupe aérien d'Europe - Ryanair – au moment même où la compagnie aérienne continue de croître pour transporter plus de 300 millions de passagers par an sur une flotte de 800 avions d'ici 2034.

Depuis plusieurs années, Astonfly forme des aspirants pilotes afin de leur permettre d’obtenir leur Qualification de Type pour piloter les Boeing 737 ou les Airbus A320 de Ryanair. Grâce au nouveau programme Future Flyer Academy de Ryanair, cette formation initiale est combinée à la Qualification de Type pour accélérer la progression de la formation des pilotes.

Les candidatures pour la Future Flyer Academy de Ryanair avec Astonfly sont ouvertes dès maintenant. Pour plus d'informations, visitez la section "Become a Pilot" sur careers.ryanair.com ou postulez sur https://astonfly.com/

Neal McMahon, directeur des opérations de Ryanair, a déclaré : "Nous sommes ravis de lancer la Future Flyer Academy en partenariat avec Astonfly en France. En combinant l'expertise de pointe de Ryanair avec les programmes de formation mondialement reconnus d'Astonfly, notre Future Flyer Academy créera des opportunités inégalées pour des centaines d'aspirants pilotes qui cherchent à démarrer une carrière bien rémunérée dans l'aviation en tant que pilote commercial. Le nouveau programme de formation Future Flyer Academy de Ryanair montre notre engagement continu pour le soutien, le développement et le recrutement des aspirants pilotes pour de futurs postes, au moment où nous prendrons livraison de plus de 300 avions Boeing 737 MAX-10 au cours des 10 prochaines années. Ryanair se réjouit à l'idée de faire progresser la carrière de nombreux autres pilotes stagiaires d'Aviomar au cours des années à venir grâce à notre nouvelle Future Flyer Academy."

Paul Kelly, responsable de la formation des équipages de Ryanair, a déclaré : "Ce nouveau programme de formation Future Flyer Academy proposé par Ryanair fournira à la compagnie aérienne une réserve régulière de pilotes talentueux et professionnels provenant de toute l'Europe pour répondre aux besoins de notre réseau en pleine croissance. Ce programme amélioré a fait ses preuves en formant des cadets hautement qualifiés qui ont démontré toutes les connaissances, compétences et'attitude nécessaires pour réussir en tant que futur commandant de bord de Ryanair."

Patrick Milward, PDG d'Astonfly, a déclaré : "Le fait d'avoir été sélectionné par Ryanair comme partenaire exclusif de l'Académie Future Flyer en France donne à Astonfly l'opportunité de continuer à souligner le haut niveau de sa formation de pilote de ligne cadet. L'Académie Future Flyer constitue la voie directe pour les aspirants pilotes qui souhaitent rejoindre l'une des plus grandes compagnies aériennes du monde. Avec ce nouveau programme, qui comprend désormais une qualification de type B737, Astonfly offre l’ opportunité unique à ses élèves pilotes d'accéder à leur premier poste de pilotage professionnel. Astonfly est fier d'être acteur d'une telle offre."





