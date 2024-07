Air France-KLM et SAS signent des accords de partage de codes et de commercialisation interline

Article publié le 23 juillet 2024 par David Dagouret

Ces accords rentreront en service à partir du 1er septembre 2024.

Air France-KLM et SAS ont annoncé avoir signé des accords de partage de codes et de commercialisation interline couvrant les vols assurés par Air France, KLM et SAS. Ces accords prévoient également la réciprocité des avantages liés aux programmes de fidélité. Ils entreront en vigueur le 1er septembre 2024, date à laquelle SAS rejoindra officiellement l’alliance SkyTeam, dont Air France-KLM est membre fondateur.

L’accord de partage de codes s’appliquera à un large éventail de destinations européennes. Les clients d’Air France et de KLM auront accès à 33 destinations en Europe du Nord via les hubs de SAS à Copenhague, Oslo et Stockholm. Les clients de SAS auront accès à 33 destinations en Europe via les hubs d’Air France et de KLM à Paris Charles de Gaulle et d’Amsterdam Schiphol. Des destinations intercontinentales seront prochainement intégrées à cet accord.

Les membres de Flying Blue et EuroBonus, les programmes de fidélité d’Air France-KLM et de SAS, pourront cumuler et dépenser des Miles/Points sur tous les vols à compter du 1er septembre 2024. Les membres éligibles du programme EuroBonus bénéficieront à cette date des services et avantages réservés aux membres de l’alliance SkyTeam, notamment le parcours SkyPriority au sol et l’accès aux salons en aéroport.

Angus Clarke, Directeur général adjoint et Chief Commercial Officer d’Air France-KLM a déclaré : "Ces accords marquent une étape importante vers une coopération commerciale étroite entre Air France, KLM et SAS. En connectant nos réseaux et nos hubs, nous proposerons à nos clients un large éventail de destinations européennes et de services de haute qualité. Nous sommes impatients de développer cette relation et de renforcer notre position en Scandinavie."

Paul Verhagen, Directeur général adjoint de SAS a déclaré : "Nous sommes fiers de proposer des vols en partage de codes avec les compagnies du groupe Air France-KLM, nos futures partenaires au sein de l’alliance SkyTeam. Nous améliorerons ainsi notre connectivité et notre offre au bénéfice de nos clients fidèles. La collaboration avec Air France-KLM est porteuse de belles opportunités. Elle permettra non seulement d’attirer de nouveaux passagers vers SAS, mais aussi d’accroître la visibilité et la connectivité de la compagnie au niveau mondial. Nous nous réjouissons de la perspective d’une collaboration fructueuse et durable."





