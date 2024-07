Emirates SkyCargo commande cinq Boeing 777 Cargo supplémentaires

Article publié le 25 juillet 2024 par David Dagouret

Boeing et Emirates SkyCargo ont annoncé le 16 juillet dernier, une commande de cinq Boeing 777 Cargo supplémentaires. Ce nouvel achat porte le carnet de commandes d'Emirates à 245 avions Boeing à fuselage large, dont 10 Boeing 777 Cargo. Au total, la flotte de fret d'Emirates passera à 17 avions, dont des 777 Freighters, des 777 convertis en fret et des 747 Freighters.

Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, président-directeur général de la compagnie aérienne et du groupe Emirates a déclaré : "La demande pour nos produits et services de classe mondiale connaît une croissance exponentielle, amplifiée par le programme économique de Dubaï qui vise à doubler le commerce extérieur et à renforcer la position de la ville en tant que plaque tournante du commerce mondial. Cet investissement dans une capacité supplémentaire de Boeing 777 nous permet de répondre à la demande de nos clients et marque un pas en avant dans notre plan de croissance stratégique à long terme. La prochaine phase de notre stratégie comprendra une évaluation complète de notre future flotte de fret, en passant en revue toutes les options d'appareils pour nous assurer que nous sommes les mieux équipés pour répondre à l'évolution des demandes du marché et réaffirmer notre confiance dans le rôle du fret aérien et, plus particulièrement, d'Emirates SkyCargo, dans le commerce mondial."

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous sommes honorés qu'Emirates SkyCargo, réputée pour son excellence opérationnelle et son sens de l'innovation, ait une nouvelle fois choisi le Boeing 777 Freighter pour étendre la portée de son réseau mondial. Nous apprécions grandement la confiance qu'Emirates accorde à la famille des gros-porteurs Boeing et nous nous engageons à soutenir leur plan de croissance stratégique à long terme."





