Farnborough 2024 : Avolon commande de 150 moteurs LEAP-1A

Article publié le 24 juillet 2024 par David Dagouret

L'accord comprend des options pour 150 moteurs supplémentaires, il s'agit de la plus importante commande de moteurs LEAP-1A passée par un loueur.

Avalon a annoncé le 23 juillet 2024 lors du salon aéronautique de Farnborough avoir passé une commande de 150 moteurs LEAP-1A pour équiper 75 nouveaux avions de la famille Airbus A320neo. L'accord comprend également les droits d'achat de 150 moteurs LEAP-1A supplémentaires.

Avolon, qui est client de CFM depuis son lancement en 2010, dispose d'un portefeuille de plus de 323 avions équipés de moteurs CFM (CFM56 et LEAP) et de plus de 180 avions équipés de moteurs LEAP en commande.

Andy Cronin, Président-Directeur Général d'Avolon a déclaré : "Ces moteurs alimenteront notre carnet de commandes d'avions de la famille A320neo et nous placent dans une excellente position pour répondre aux besoins d’avions monocouloirs de nos clients d’ici 2030 et au-delà. L'innovation dans les moteurs a été l'un des atouts clés pour réduire les émissions et accompagner la décarbonation de l'industrie. Nous sommes ravis de renforcer notre solide partenariat avec CFM International et enthousiastes à l'idée d'exploiter leurs moteurs pour soutenir la transition de notre flotte vers une technologie plus économe en carburant."

Gaël Méheust, Président-Directeur Général de CFM International a déclaré : "Avolon et CFM ont construit un formidable partenariat et nous sommes honorés de la confiance que cette commande témoigne. Nous sommes fiers de jouer un rôle déterminant dans la croissance et le succès d'Avolon. Notre engagement est de continuer à fournir des produits au meilleur niveau mondial, à la hauteur de ce qu’attendent nos clients chaque jour."





