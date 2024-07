Farnborough 2024 : Berniq Airways a commandé des Airbus A320neo

Article publié le 27 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie libyenne a commandé six exemplaires de l'A320neo.

Berniq Airways, la compagnie aérienne libyenne, a passé une commande ferme auprès d'Airbus portant sur six appareils de la famille A320neo. La compagnie exploite déjà six A320 et a l'intention de développer davantage ses liaisons régionales et internationales grâce à ces appareils supplémentaires.

Waseem Ezzway, Président de Berniq Airways, a déclaré : "Nous sommes fiers d'être la première compagnie aérienne en Libye à commander des appareils de la famille A320neo. Cet investissement significatif marque un nouveau chapitre pour Berniq Airways, qui continue de montrer la voie en modernisant sa flotte et en améliorant son offre de services."

Benoît de Saint-Exupéry, Executive Vice President Sales de la division Commercial Aircraft, a déclaré : "C'est un plaisir de voir Berniq Airways étendre sa flotte avec les meilleurs monocouloirs au monde. La famille A320neo permettra à Berniq Airways de fournir à ses clients un confort inégalé tout en offrant à la compagnie des avantages économiques exceptionnels."





