Farnborough 2024 : Embraer a vendu six A-29 Super Tucano

Article publié le 27 juillet 2024 par David Dagouret

Ces appareils ont été achetés par l'armée de l'air du Paraguay.

Embraer a annoncé avoir vendu six exemplaires de son A-29 Super Tucano lors du salon aéronautique de Farnborough, à l'armée de l'air du Paraguay. Les livraisons de ces appareils devraient débutées à partir de 2025.

Fabio Caparica, vice-président commercial pour l'Amérique latine chez Embraer Defense & Security : "Nous sommes honorés par la décision de l'armée de l'air paraguayenne (FAP) et très heureux de pouvoir annoncer d'autres ventes d'A-29 Super Tucano, qui est un avion leader sur le marché international dans son segment. Nous sommes convaincus que l'A-29 répond aux besoins actuels et futurs de la FAP."

Júlio Rubén Fullaondo Céspedes, commandant de l'armée de l'air paraguayenne a déclaré : "La défense est un bien public pur car elle fournit à la société un service qui contribue uniquement et exclusivement à la stabilité de la nation en tant qu'élément essentiel du développement intégré d'un pays. Cela a un impact positif non seulement sur les questions liées à la souveraineté nationale, mais aussi sur tous les domaines du développement. L'armée de l'air paraguayenne (FAP) a pour mission constitutionnelle de sauvegarder l'intégrité territoriale et, dans ce cadre, d'exercer une souveraineté effective sur l'espace aérien, face à de nouvelles menaces, telles que la lutte contre le trafic de drogue et la criminalité transnationale organisée. Pour faire face aux nouvelles menaces, nous sommes en train de moderniser nos capacités aériennes et de détection, et nous avons l'intention d'être à la hauteur des normes technologiques qui nous permettent d'appliquer correctement les mesures établies dans la loi sur la surveillance et la protection de l'espace aérien paraguayen afin de contribuer efficacement à la préservation de la paix et de la sécurité régionales et internationales."





