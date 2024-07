Farnborough 2024 : Qatar commande des Boeing 777-9

Article publié le 27 juillet 2024 par David Dagouret

La compagnie aérienne a commandé 20 Boeing 777-9 supplémentaires.

Qatar Airways a annoncé, lors du salon aéronautique de Farnborough, avoir passé une commande auprès du constructeur Boeing pour l'acquisition de 20 Boeing 777-9 supplémentaires. Cette nouvelle commande s'ajoute aux 40 Boeing 777-9 déjà commandés, portant ainsi le total à 94 avions commerciaux et cargos de la famille Boeing 777X. L'annonce inclut également un engagement pour l'achat de 40 moteurs GE9X supplémentaires, ainsi que des moteurs de rechange et un accord de services à long terme.

Engr. Badr Mohammed Al-Meer, Président Directeur Général du Groupe Qatar Airways a déclaré : "Qatar Airways est ravie d'annoncer l'extension de sa commande de Boeing 777X avec l'ajout de 20 appareils supplémentaires, portant ainsi notre flotte totale de Boeing 777X à 94 unités. En tant que Meilleure compagnie aérienne au monde, nous affirmons notre position de leader dans l'industrie avec une flotte parmi les plus jeunes et les plus innovantes. Nous nous engageons à offrir à nos passagers des produits et des services d'une qualité inégalée, en anticipant les besoins futurs pour garantir une expérience de voyage exceptionnelle."

Stephanie Pope, Présidente-Directrice Générale de Boeing Commercial Airplanes, a déclaré : "Qatar Airways est un leader incontesté dans notre secteur, et nous sommes honorés que la compagnie ait renforcé son carnet de commandes avec 20 jets supplémentaires 777-9. Nous apprécions profondément leur confiance en notre famille de gros-porteurs, qui continue de dominer le marché grâce à son efficacité énergétique exceptionnelle et à l'expérience passager inégalée qu'elle offre à l’échelle mondiale."





