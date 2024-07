Farnborough 2024 : Virgin Atlantic commande des Airbus A330neo supplémentaires

Article publié le 23 juillet 2024 par David Dagouret

La commande ferme porte sur l'acquisition de sept exemplaires de l'A330-900.

Lors du second jour de salon aéronautique de Farnborough, Virgin Atlantic a passé une commande ferme auprès d'Airbus pour l'acquisition de sept Airbus A330neo. Cet commande a été annoncée à bord d'un Airbus A330neo de Virgin Atlantic, baptisé "Ruby Rebel", et en l'honneur du fondateur Sir Richard Branson, pour célébrer le 40e anniversaire de la compagnie aérienne.

Cet accord porte à 19 appareils A330neo qui seront exploités par la compagnie britannique.

Shai Weiss, PDG de Virgin Atlantic, a déclaré : "Aujourd'hui, nous achevons la transformation de notre flotte, qui représente plusieurs milliards de dollars, avec l'achat de sept A330-900 supplémentaires, dont nous savons que nos clients et notre personnel adorent se servir. L'utilisation de la flotte la plus jeune est le levier le plus facilement disponible et le plus important pour décarboniser l'aviation long-courrier, et nous sommes fiers d'exploiter déjà l'une des flottes les plus jeunes et les plus économes en carburant et en carbone à travers l'Atlantique."

Christian Scherer, Directeur général d'Airbus, Avions commerciaux, a déclaré : "Nous sommes reconnaissants à Virgin Atlantic d'avoir décidé d'étendre sa flotte d'A330neo dans le cadre de sa stratégie visant à disposer de la plus jeune flotte outre-Atlantique. L'A330neo offre non seulement un coût opérationnel au siège-mille imbattable et une expérience passager exceptionnelle, mais il améliore également considérablement l'efficacité de la flotte de Virgin Atlantic et contribue à sa démarche de développement durable. Nous sommes impatients de poursuivre cette collaboration harmonieuse et fructueuse pendant de nombreuses années."

