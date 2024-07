Le NH90 Standard 2 d'Airbus Helicopters a commencé ses essais en vol

Article publié le 4 juillet 2024 par David Dagouret

Cet hélicoptère est destiné aux forces spéciales de l'armée française.

Airbus Helicopters a annoncé le lancement de la campagne d'essais en vol du prototype NH90 Standard 2. Ce standard est l'une des dernières configurations du NH90 et est développé spécifiquement pour les opérations des forces spéciales de l'armée française.

Les essais en vol se poursuivront jusqu'à la fin de l'année selon le calendrier convenu avec la Direction Générale de l'Armement. L'armée française a commandé au total 18 NH90 en configuration Standard 2.

Ces essais en vol font partie du programme lancé en 2020 par l'Agence OTAN de gestion des hélicoptères (NAHEMA) et NHIndustries (NHI) et ses entreprises partenaires (Airbus Helicopters, Leonardo et Fokker) pour le développement et la mise à niveau de 10 NH90 TTH en configuration Standard 2.

Suite au lancement du programme, en décembre 2023, la NAHEMA, au nom du ministère français des Armées, a attribué un contrat à NHIndustries pour la production de huit NH90 TTH supplémentaires en configuration Standard 2

La configuration Standard 2 comprend l'intégration du système électro-optique Safran Euroflir 410, un nouveau générateur de cartes numériques, l'installation d'un troisième membre d'équipage et de nouvelles fenêtres arrière coulissantes agrandies pouvant accueillir des canons d'autoprotection.

Les essais permettront de valider la conception de la nouvelle configuration. Le prototype du NH90 Standard 2 a également été équipé de dispositifs mécaniques et électriques dédiés au système d'ouverture distribuée (DAS) et à une nouvelle génération de viseur numérique monté sur le casque (HMSD-DD).

D'ici la fin de la décennie, l'armée de l'air française disposera de 81 NH90 TTH. Le NH90 a été livré pour la première fois à l'armée française en 2011. Soixante-trois NH90 TTH ont été livrés à ce jour. Il a été déployé en opération pour la première fois au Mali en 2014 et a depuis atteint 50 000 heures de vol au total.

