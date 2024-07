Volotea inaugure l'ouverture de sa base à Bari

Article publié le 8 juillet 2024 par David Dagouret

La base de Bari en Italie devient la 21e base européenne de la compagnie.

Volotea a annoncé l'inauguration de sa base à l'aéroport de Bari en Italie. Cette nouvelle base est la huitième base italienne à Bari devenant également la 21e base européenne de la compagnie.

Volotea est présente à Bari depuis le début de ses opérations en 2012 qui a déjà transporté 2 millions de passagers. Pour cette année, la compagnie a annoncé une augmentation de 37% de la capacité de sièges à Bari et l’introduction d’un Airbus A320. En Italie, Volotea offre en 2024 plus de 4,2 millions de sièges et exploite 171 routes au total, ce qui représente 450 emplois.

À cette occasion, Volotea a célèbre également le lancement de sa nouvelle liaison depuis la capitale des Pouilles vers la ville rose. En effet, le jeudi 4 juillet, la compagnie aérienne a inauguré sa liaison entre Bari et Toulouse qui sera opérée à raison de deux vols par semaine, le jeudi et le dimanche.

De plus, la compagnie qui connecte déjà Lyon à Bari depuis 2021, va renforcer son offre avec plus de 32 000 sièges soit une augmentation de 46 % par rapport à 2023.

Gilles Gosselin, Responsable France chez Volotea a déclaré : "L'ouverture de la base de Bari, la 21e de la compagnie en Europe, démontre une fois de plus la croissance de Volotea, qui a à cœur de consolider la connectivité entre les capitales régionales françaises et les Pouilles. Nous sommes ravis d’annoncer aujourd’hui l’inauguration de cette nouvelle ligne reliant Toulouse à Bari et de permettre aux voyageurs de découvrir l'une des destinations italiennes les plus prisées."





