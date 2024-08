Décès de l’équipage d’un Rafale de l’armée de l’Air et de l’Espace

Article publié le 16 août 2024 par David Dagouret

L’équipage réalisait un vol d’instruction à bord d’un avion de chasse Rafale.

Ce mercredi 14 août, vers 12h30, deux avions Rafale de l’escadron de transformation Rafale de la base aérienne 113 de Saint-Dizier (Haute-Marne) sont entrés en collision lors d’une manœuvre de combat.

Le capitaine Sébastien Mabire instructeur et le lieutenant Matthis Laurens, pilote stagiaire, se trouvaient dans un Rafale biplace lors d’une mission d’instruction au moment des faits.

Les deux avions se sont écrasés à proximité de la commune de Colombey-les-Belles (Meurthe-et-Moselle).

Le pilote du premier Rafale s’est éjecté et a été récupéré légèrement blessé par les secours.

L’épave de l’autre Rafale biplace a, quant à elle, été repérée plus tard dans l’après-midi sur la commune d’Harmonville (Vosges). Sans nouvelle de l’équipage, d’importants moyens avaient été dépêchés sur place pour permettre de les retrouver.

Les enquêtes de sécurité et judiciaires en cours détermineront les causes de cet accident.

Sébastien Lecornu, ministre des Armées a déclaré : "J’adresse mes sincères condoléances et tout mon soutien aux familles du capitaine Sébastien Mabire et du lieutenant Matthis Laurens, à leurs proches et à leurs frères d'armes. Ce soir, la Nation toute entière est reconnaissante : jamais, nous ne les oublierons."