easyJet annonce deux lignes depuis Bordeaux

Article publié le 3 août 2024 par David Dagouret

La compagnie orange proposera une liaison vers le Maroc et prolonge une liaison vers l'Italie.

easyJet a annoncé une nouvelle destination internationale depuis Bordeaux : Rabat qui sera opérée à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi à partir du 29 octobre2024. Après avoir annoncé l’ouverture d’une ligne vers Rome Fiumicino pour le tournoi des 6 nations, la compagnie orange prolonge la liaison pour l’hiver prochain à raison de deux vols par semaine le lundi et le vendredi dès le 08 novembre 2024.

Reginald Otten, Directeur général adjoint d’easyJet pour la France, a déclaré : "Le lancement de notre liaison entre Bordeaux et Rabat est une excellente nouvelle pour le tourisme loisirs et affinitaire. En tant que première compagnie low-cost à Bordeaux, avec près de 30% des parts de marché et plus de 35 lignes, nous poursuivons nos efforts, en collaboration avec l’aéroport de Bordeaux, pour offrir les meilleures opportunités de voyage aux millions de passagers qui nous choisissent chaque année."





