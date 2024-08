El Al Israel Airlines finalise une commande de Boeing 737 Max

Article publié le 21 août 2024 par David Dagouret

La compagnie israélienne a confirmé une commande portant sur l'acquisition de 31 exemplaires du Boeing 737 Max.

EL AL Israel Airlines et Boeing ont confirmé, le 15 août dernier, que le transporteur national israélien avait finalisé un accord portant sur un maximum de 31 avions 737 Max dans le cadre du projet de renouveler sa flotte d'avions 737.

Cette commande fait suite à l'achat, plus tôt cette année, à l'achat de trois Boeing 787-9 supplémentaires avec une options de six autres exemplaires. Le transporteur prendra livraison d'un nouveau 787-9 cette année et prévoit de recevoir deux autres 787-9 neufs en location dans les années à venir.

M. Ben-Tal Ganancia PDG d'EL AL Israel Airlines a déclaré : "Il s'agit d'une étape importante pour EL AL, qui nous permettra d'offrir à nos clients l'expérience de service et de technologie la plus avancée du secteur. La mise en œuvre du plan d'approvisionnement à long terme, qui a commencé par l'achat de 787 Dreamliners supplémentaires au début de l'année et qui aboutit à l'accord actuel, démontre une fois de plus notre engagement envers le public israélien et l'État. EL AL joue un rôle central dans la garantie d'un ciel ouvert pour Israël. La mise en œuvre de notre plan stratégique - qui vise à développer la flotte, à accroître la valeur proposée aux clients et à augmenter la capacité et le nombre de sièges - garantira la solidité et la croissance de la compagnie pour les années à venir."

Stephanie Pope, présidente-directrice générale de Boeing Commercial Airplanes a déclaré : "Nous sommes honorés qu'EL AL ait choisi les avions Boeing pour propulser son passé, son présent et son avenir, alors que nous continuons à nous appuyer sur sept décennies de partenariat. Nous savons qu'EL AL dépend de la polyvalence et de la fiabilité des avions Boeing, et nous sommes impatients de livrer les 737 MAX et 787 Dreamliner qui vont remodeler et développer la compagnie aérienne dans les décennies à venir."





Sur le même sujet