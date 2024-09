Le Rafale Marine depuis 20 ans au service des opérations

Article publié le 23 septembre 2024 par David Dagouret

La force de l’aéronautique navale de la Marine nationale a célébré le vendredi 13 septembre 2024 les 20 ans de la mise en service opérationnelle du Rafale Marine.

Le 13 septembre 2024 a été célébré sur la base d’aéronautique navale de Landivisiau les 20 ans de la mise en service opérationnelle du Rafale Marine lors d’une cérémonie militaire présidée par le vice-amiral Serge Bordarier, amiral commandant la force de l’aéronautique navale.

Construit par Dassault Aviation, le Rafale Marine est un avion de chasse polyvalent admis au service opérationnel en 2004 et dont les livraisons ont débuté en 2000 faisant de la Marine nationale la première armée au monde dotée de ce type d’aéronef. Depuis le retrait du service actif en 2016 du Super Étendard Modernisé, le Rafale Marine est l’unique avion de chasse mis en œuvre par la Marine nationale.

Les Rafale Marine sont aptes à mener des vols opérationnels dans l’ensemble du spectre des missions, de la basse à la très haute intensité. Déployés plusieurs milliers de kilomètres autour du porte-avions, les Rafale Marine remplissent les missions de projection de puissance en mer, mais aussi vers la terre (lutte antinavire, frappes au sol…), de maîtrise de l’espace aéromaritime (défense et supériorité aérienne, commandement et contrôle...) et de recueil de renseignement. Grâce à la capacité d’emport du missile ASMP-A (missile air-sol moyenne portée amélioré) rénové, ils assurent la posture de dissuasion nucléaire aéroportée au sein de la force aéronavale nucléaire.

De l’Afghanistan à la Libye, en passant par la lutte contre l’État islamique au Levant, le Rafale Marine a participé aux principaux engagements militaires français des deux dernières décennies. À ce jour, les aéronefs cumulent 150 000 heures de vol et ont été catapultés près de 30 000 fois. En 2024, au cours de la mission Akila, des Rafale Marine catapultés depuis le porte-avions Charles de Gaulle ont effectué la plus longue mission de ce type d’appareil à ce jour, soit 8h37 de vol opérationnel.

