Lockheed Martin livrera deux C-130J Super Hercules à l'Égypte

Article publié le 22 septembre 2024 par David Dagouret

L'Égypte deviendra la 23e nation au monde à exploirer le Super Hercules.

Les forces armées égyptiennes ont annoncé, le 05 septembre dernier, lors du salon aéronautique international d'Égypte, que Lockheed Martin livrera deux avions de transport tactique C-130J-30 Super Hercules à l'armée de l'air égyptienne (EAF) dans le cadre d'une vente militaire à l'étranger (FMS) avec l'armée de l'air américaine. L'Égypte est la 23e nation à rejoindre la communauté mondiale des Super Hercules.

L'Égypte rejoint sept opérateurs de la région MENA qui ont choisi le C-130J comme avion de transport tactique et ravitailleur de taille moyenne.

Rod McLean, vice-président et directeur général de la division Air Mobility & Maritime Missions de Lockheed Martin a déclaré : "L'Égypte est un opérateur C-130 distingué, qui utilise sa flotte de Hercules pour répondre à certaines des exigences de mission les plus difficiles. Accueillir l'Égypte dans la flotte mondiale de C-130J Super Hercules est un honneur qui représente vraiment le partenariat de longue date entre nos deux nations et avec Lockheed Martin. Avec ces nouveaux C-130J-30, la présence de l'armée de l'air égyptienne en matière de transport aérien tactique offrira des capacités inégalées et une amplification de la force alignée pour servir l'Égypte, l'Afrique du Nord et le monde entier."

Sur le même sujet