Icelandair et la compagnie aérienne portugaise TAP signent un accord de partage de code

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

Le 15 octobre dernier, les deux compagnies ont signé un accord de partage de code.

Icelandair et la compagnie aérienne portugaise TAP ont élargi le 15 octobre dernier, leur partenariat de longue date et signé un accord de partage de code. La signature a eu lieu dans les bureaux de la TAP à l'aéroport de Lisbonne.

TAP Air Portugal propose un vaste réseau de 90 destinations dans le monde entier, notamment en Europe, en Afrique et en Amérique du Sud. Le réseau d'Icelandair comprend environ 60 destinations en Europe et en Amérique du Nord. Les deux compagnies sont connues pour leurs programmes d'escale, qui offrent aux passagers la possibilité de découvrir les pays d'origine des compagnies en route entre deux destinations, sans supplément sur le tarif aérien.

Le partenariat bilatéral de partage de codes entrera en vigueur dans les semaines à venir et les clients des deux compagnies pourront effectuer des correspondances entre les réseaux des deux compagnies avec un unique billet et leurs bagages seront enregistrés jusqu'à leur destination finale.

Bogi Nils Bogason, PDG d'Icelandair a déclaré : "Nous sommes ravis d'ajouter la TAP à notre impressionnante liste de partenaires en partage de code. Nous avons récemment commencé à desservir Lisbonne et, via le partage de code avec la TAP, nous augmenterons considérablement les options de correspondance pour les clients des deux compagnies. Les clients voyageant depuis l'Islande peuvent faire une escale à Lisbonne avant de poursuivre leur voyage vers l'impressionnante liste de destinations de la TAP. Les clients de la TAP peuvent voyager via Lisbonne vers l'Islande et sur le vaste réseau d'Icelandair."

Luís Rodrigues, PDG de la TAP Portugal a déclaré : "Nous sommes convaincus que ce partenariat avec Icelandair enrichira le portefeuille de choix de voyages et de destinations que nous offrons à nos clients sur l'ensemble de notre réseau. En nous associant à Icelandair, nous serons en mesure d'offrir des trajets aériens fluides vers l'Islande, l'une des destinations de voyage les plus passionnantes, et d'ouvrir notre réseau complet de destinations disponibles au départ de notre hub de Lisbonne à tous les clients d'Icelandair. Nous sommes impatients de collaborer avec Icelandair pour le bénéfice de tous les amoureux du voyage."





