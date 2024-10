Ryanair lance une nouvelle liaison au départ de La Rochelle

Article publié le 23 octobre 2024 par David Dagouret

La compagnie low cost lancera une liaison vers Marrakech au Maroc.

Ryanair a annoncé le 10 octobre dernier, son programme Hiver 2024 pour La Rochelle, incluant la continuation de sa ligne vers Marrakech pour la saison hivernale. La compagnie low cost assurera 2 vols par semaine vers le Marrakech, le vendredi et le dimanche.

Elena Cabrera, responsable communication chez Ryanair pour la France, a déclaré : "Nous sommes ravis de continuer notre ligne La Rochelle-Marrakech pour l'hiver 2024, dans le cadre de ce programme enrichi. Marrakech est une destination incroyable qui, avec nos autres lignes vers Marseille et Porto, offre aux voyageurs de La Rochelle encore plus d’options pour des escapades hivernales variées et abordables."

