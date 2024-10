Transavia France annonce l’ouverture des ventes de son programme été 2025

Article publié le 8 octobre 2024 par David Dagouret

Transavia ouvre 4 nouvelles lignes estivales au départ de Paris Orly, Nantes et Lyon

Après l’annonce récente de l’ouverture de Tbilissi (Géorgie), Transavia poursuit la consolidation de son réseau au départ de sa base de Paris-Orly. Dès le 10 avril 2025, la compagnie mettra le cap pour la première fois vers Belgrade, capitale de la Serbie. La liaison sera lancée à partir du 10 avril 2025, à raison de deux vols par semaine (les jeudis et les dimanches).

En parallèle, Transavia poursuit le renforcement de son offre de vols au départ de ses bases régionales. Dès l’été prochain, la compagnie lancera deux nouvelles liaisons depuis Lyon et une depuis Nantes.

Transavia lancera à partir du 12 juillet 2025, une liaison entre Lyon et Chypre (Paphos) à raison d'un vol par semaine (les samedis). A partir du 19 avril 2025, elle lancera une liaison entre Lyon et Bastia, également une fois par semaine (les samedis).

Concernant Nantes, la compagnie aérienne lancera dès le 11 juillet 2025, une ligne vers Essaouira au Maroc à raison d'un vol par semaine (les vendredis).

Les nouvelles routes et prolongations de Transavia opérées à l’été 2025 :

Paris Orly – Belgrade (Serbie, nouveauté) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches),

Paris Orly – Tbilissi (Géorgie, nouveauté) : 2 vols par semaine (les mercredis et samedis),

Nantes – Essaouira (Maroc, nouveauté) : 1 vol par semaine (les vendredis),

Lyon – Paphos (Chypre, nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis),

Lyon – Bastia (nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis),

Marseille – Le Caire (Egypte, nouveauté) : 1 vol par semaine (les samedis),

Lyon – Le Caire (prolongation) : 1 vol par semaine (les dimanches),

Bordeaux – Porto (prolongation) : 2 vols par semaine (les lundis et vendredis),

Bordeaux – Séville (prolongation) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches),

Bordeaux – Marrakech (prolongation) : 4 vols par semaine (les lundis, mercredis, vendredis et samedis),

Bordeaux - Agadir (prolongation) : 2 vols par semaine (les mercredis et samedis),

Bordeaux - Istanbul (prolongation) : 2 vols par semaine (les jeudis et dimanches),

Bordeaux – Marseille (prolongation) : 4 vols par semaine (les lundis, jeudis, vendredis et dimanches).

Nicolas Hénin, Directeur Général Adjoint Commercial et Marketing pour Transavia France a déclaré : "Nous sommes ravis d’ouvrir les ventes pour la saison été 2025 qui marque la poursuite du développement de notre offre au départ de nos bases. Avec un programme ambitieux, nous avons à cœur de proposer de nouvelles possibilités de voyages vers des destinations plus confidentielles à l’image de Belgrade et de Tbilissi. De même en région, de nouvelles liaisons internationales directes comme Lyon – Paphos, Nantes - Essaouira et Marseille – Le Caire témoignent de notre volonté d’élargir notre réseau pour répondre à la demande de nos clients."





