Wizz Air reprend sa ligne entre Beauvais et Chisinau

Article publié le 27 octobre 2024 par David Dagouret

A partir du 17 décembre prochain, la compagnie hongroise reproposera cette ligne à raison de deux vols par semaine.

Wizz Air a annoncé la reprise de sa ligne entre Beauvais et Chisineau en Moldavie à partir du 17 décembre prochain. Cette liaison sera opérée à raison de deux vols par semaine, le mardi et le samedi.

Andras Rado, responsable de la communication et des affaires gouvernementales chez Wizz Air, a déclaré : "Wizz Air a commencé ses opérations en Moldavie en 2013, et a ouvert sa base à Chisinau en mars 2017. Au cours de cette période, la compagnie aérienne a transporté près de 4 millions de passagers. Nous sommes ravis de reprendre nos opérations de base et d'ajouter plus de vols directs reliant désormais Chisinau à 16 destinations, soulignant notre vision de la croissance. Ce développement offrira près de 91 000 sièges supplémentaires, assurant une croissance de capacité de 374 % pendant la saison hivernale pour les passagers voyageant de et vers Chisinau. Wizz Air se consacre à offrir des possibilités de voyages directs pratiques et à favoriser les connexions entre la Moldavie et le reste de l'Europe et au-delà. Au fur et à mesure de notre croissance, nous sommes fiers de contribuer à l'économie moldave en créant des emplois et en améliorant la connectivité pour les voyageurs".

M. Spoiala Sergiu, directeur général de l'aéroport international de Chisinau, a déclaré : "La réouverture de la base opérationnelle de Wizz Air à Chisinau prouve une fois de plus que notre aéroport devient de plus en plus attractif dans l'industrie du transport aérien. Une base aérienne est synonyme d'expansion du réseau, de nouvelles possibilités d'emploi au niveau local dans les domaines de l'aviation et du tourisme, et de diversification des activités aéronautiques, ce qui renforce les relations commerciales entre la République de Moldavie et les pays européens.

Nous sommes heureux que les négociations avec notre partenaire Wizz Air aient abouti, et la réouverture de la base opérationnelle de Wizz Air à l'aéroport international de Chisinau représente certainement une étape importante pour le développement de l'aéroport et de la zone qu'il dessert, ce qui nous permet d'offrir à nos passagers un plus grand choix de vols.

Cela nous permet d'offrir à nos passagers un plus grand choix, une plus grande commodité et des options de voyage plus abordables, en bénéficiant d'un vaste réseau de destinations et d'un service de qualité ."





Sur le même sujet