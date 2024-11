AFI KLM E&M signe un partenariat avec LOT Polish Airlines

Article publié le 4 novembre 2024 par David Dagouret

Ce contrat porte sur le support des moteurs LEAP-1B de la compagnie polonaise.

Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a annoncé la signature d'un nouveau partenariat avec LOT Polish Airlines pour le support de ses moteurs LEAP-1B. Cette collaboration a été officiellement établie lors du salon MRO Europe 2024 à Barcelone.

Depuis de nombreuses années déjà, AFI KLM E&M assure le support des composants des Boeing 787 et 737 de LOT. L'accord sur le LEAP-1B QT est donc une nouvelle extension d'un partenariat à long terme.

Krzysztof Krolak, directeur CAMO de LOT Polish Airline a déclaré : "Nous sommes très enthousiastes à l'idée de nous associer à AFI KLM E&M pour le LEAP-1B. Ce moteur joue un rôle important dans notre ambition de réduire notre impact environnemental et nous sommes convaincus qu'AFI KLM E&M possède les connaissances et l'expérience nécessaires pour l'entretenir selon les normes les plus strictes."

Ton Dortmans, vice-président exécutif de KLM Engineering & Maintenance a déclaré : "La collaboration avec LOT Polish Airlines souligne notre engagement à fournir des solutions MRO avancées, y compris des services LEAP complets, qui permettent aux compagnies aériennes d'opérer au mieux de leurs capacités. Nous sommes ravis de contribuer à la stratégie de renouvellement de la flotte de LOT Polish Airlines et d'améliorer ses capacités opérationnelles."





