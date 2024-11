Corsair signe un contrat avec Airbus Flight Hour Services (FHS)

Article publié le 1 novembre 2024 par David Dagouret

Ce contrat a été signé pour les douze prochaine année pour la flotte d'Airbus A330neo.

Corsair a signé un contrat Airbus Flight Hour Services Component pour couvrir progressivement sa flotte d'A330neo pendant les douze prochaines années, en commençant par les quatre appareils livrés en 2024.

FHS (Flight Hour Services) fournit des services pour les composants avion, comprenant un stock sur site à la base principale de Corsair, à l'aéroport de Paris-Orly. Corsair bénéficiera aussi d'un accès aux pools régionaux de pièces détachées mutualisés d'Airbus, ainsi que de services de réparation et d'ingénierie pour une large gamme de pièces d'avion.

Le service FHS permettra d'améliorer l'exploitation des avions grâce à des niveaux de service garantis et à l'expertise d’Airbus en matière d'ingénierie des composants.

Delphine Gianoglio, Directrice des ventes de services avion Europe pour Airbus a déclaré : "Nous sommes reconnaissants à Corsair de la confiance accordée aux produits et services d'Airbus et nous sommes honorés de soutenir la compagnie dans son programme de renouvellement de flotte à travers nos services de composants, parmi les plus efficaces du marché pour atteindre les niveaux de performance les plus élevés. Ce contrat souligne notre engagement vis-à-vis de nos clients FHS, avec lesquels nous partageons un objectif commun : maximiser les opérations de leurs avions Airbus."

Bertrand Vitet, Directeur technique de Corsair a déclaré : "En signant ce contrat avec Airbus, Corsair fait un choix stratégique conduisant à l’amélioration de son efficacité opérationnelle. Grâce à un meilleur engagement du constructeur, cette collaboration vise à maintenir notre flotte aux meilleurs niveaux de disponibilité et de standards techniques."





Sur le même sujet