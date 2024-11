Global Medical Response commande 28 hélicoptères Airbus

Article publié le 28 novembre 2024 par David Dagouret

GMR aura la possibilité d'acheter 23 nouveaux hélicoptères Airbus supplémentaires au cours des trois prochaines années.

Global Medical Response (GMR) a passé une commande de 28 hélicoptères Airbus, dont six H125, cinq H130, 14 H135 et trois H145, dans le cadre de l'expansion de sa flotte médicale aérienne. Après la commande de cinq hélicoptères Airbus par GMR au début de l'année 2024, la société exploitera une flotte de près de 200 hélicoptères Airbus.

GMR exploite 387 bases aériennes sous des marques telles que Air Evac Lifeteam, REACH Air Medical Services, Med-Trans Corporation, AirMed International et Guardian Flight. Plus de 30 hélicoptères Airbus ont été ajoutés à la flotte de GMR depuis 2021.

Daniel Sweeza, président national des opérations aériennes de GMR a déclaré : "Chez Global Medical Response, nous comprenons l'impact critique des ambulances aériennes dans la fourniture d'une aide rapide et vitale au moment où elle est le plus nécessaire. Notre investissement dans les hélicoptères Airbus renforce notre capacité à fournir des soins de santé vitaux là où ils sont le plus nécessaires. Cette expansion souligne notre engagement inébranlable en faveur de soins accessibles et avancés - garantissant que, quel que soit l'endroit où se trouvent les patients, nous pouvons être là pour faire la différence lorsque chaque seconde compte."

Bart Reijnen, responsable de la région Amérique du Nord pour Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes fiers de continuer à soutenir GMR alors que ses équipes s'efforcent d'apporter des soins critiques aux communautés à travers le pays, et heureux qu'ils aient une fois de plus fait confiance aux hélicoptères Airbus pour jouer un rôle clé dans leurs missions. Ces ajouts renforcent l'engagement de GMR à fournir des soins médicaux de haute qualité, et nous nous réjouissons de l'impact positif que les nouveaux hélicoptères auront sur leurs opérations."

