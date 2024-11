Les Pays-Bas commandent des hélicoptères d'Airbus

Article publié le 25 novembre 2024 par David Dagouret

Le Royaume néerlandais a signé un accord pour 12 hélicoptères Airbus H225M.

Le ministère néerlandais de la Défense a attribué à Airbus Helicopters un contrat portant sur 12 H225M. Le contrat comprend également un lot initial de soutien et de services. L'accord a été signé par le vice-amiral Jan Willem Hartman, chef de l'agence COMMIT (Netherlands Command Materiel and IT), et Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters, lors du salon Euronaval à Paris, qui a eu lieu début novembre.

La RNLAF exploite actuellement des Cougars de la famille H215M. Les H225M seront exploités par le 300e escadron d'opérations spéciales de l'Armée de l'air royale néerlandaise (RNLAF).

Plus de 350 H225 et H225M sont en service dans le monde, totalisant plus de 880 000 heures de vol. Les clients militaires comprennent la France, la Malaisie, l'Indonésie, l'Irak, la Thaïlande, Singapour, le Mexique, le Koweït, le Brésil et la Hongrie.

Bruno Even, PDG d'Airbus Helicopters a déclaré : "Nous sommes très fiers de voir l'armée de l'air royale néerlandaise et COMMIT renouveler leur confiance à Airbus Helicopters. Le H225M a été sélectionné par les Pays-Bas en juin 2023 après un appel d'offres et une évaluation exhaustive, à l'issue desquels l'hélicoptère d'Airbus a été considéré comme la meilleure option pour les opérations très exigeantes des forces spéciales. Le H225M, qui a fait ses preuves, est inégalé en termes de performances, de polyvalence et de rayon d'action. Il peut transporter un équipement de mission complet qui peut être adapté aux besoins de chaque client et répondra aux exigences de ses clients pour les décennies à venir."





Sur le même sujet