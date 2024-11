TARMAC Aerosave signe un accord avec International Aerospace Coatings

Article publié le 9 novembre 2024 par David Dagouret

TARMAC Aerosave a signé un accord stratégique avec International Aerospace Coatings (IAC). Cette collaboration permet à TARMAC Aerosave d'offrir une solution complète pour les services de transition et de peinture d'avions sur son site de Teruel.

Cet accord définit la collaboration mutuelle entre les deux partenaires : International Aerospace Coatings réalisera la peinture des avions en maintenance ou en transition chez TARMAC Aerosave, qui apporte désormais la certification Part 145 aux activités de peinture d'IAC à Teruel. TARMAC Aerosave effectuera la maintenance des avions des clients d'International Aerospace Coatings sur le site de Teruel.

Grâce à ce partenariat, les clients - loueurs d'avions et compagnies aériennes - bénéficient désormais d'un service complet de one-stop-shop pour les transitions d'avions. Les services comprennent le stationnement, les changements de moteur, les remplacements de trains d'atterrissage, les modifications de cabine, les visites de transition, les visites C et la peinture, le tout sur un seul site.

Depuis qu'International Aerospace Coatings a établi ses opérations à Teruel en octobre 2023, plus de 20 avions ont été peints et entretenus, ce qui démontre la force de cette collaboration. Ce nouvel accord consolide l'engagement des deux partenaires à fournir des services de haute qualité et une expertise inégalée dans le secteur aéronautique.

José Moliner, directeur du site de Teruel a déclaré : "TARMAC Aerosave, qui travaille toujours avec les meilleurs partenaires, continue d'étendre ses capacités afin d'offrir des solutions complètes à ses clients du monde entier et d'accroître le potentiel du site de Teruel."

Martin O'Connell, PDG d'IAC a déclaré : "International Aerospace Coatings est ravi d'avoir établi ses opérations à l'aéroport de Teruel, en partenariat avec TARMAC Aerosave pour le support Part 145. Notre collaboration s'avère bénéfique pour les deux parties et renforce la position de Teruel en tant que site attractif pour répondre aux besoins de nos clients. L'investissement et l'expansion en cours à Teruel laissent entrevoir des perspectives prometteuses pour la poursuite de la croissance et du partenariat entre TARMAC Aerosave et International Aerospace Coatings pour les années à venir."