T'way Air lance de nouveaux vols directs entre Séoul et Paris

Cinq services hebdomadaires sont désormais en service.

T'way Air, compagnie low-cost sud-coréenne, a annoncé le lancement de ses nouveaux vols directs entre Séoul et Paris. Cette nouvelle ligne offre une meilleure connectivité et une plus grande flexibilité pour les voyages entre la Corée et la Paris.

Le vol inaugural de T'way Air a débuté le 28 août et propose désormais cinq vols hebdomadaires entre Séoul et Paris - les lundis, mercredis, vendredis, samedis et dimanches. Au départ de l'aéroport international d'Incheon de Séoul à 10h10, le vol arrive à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle à 18h10. Le vol retour quitte Paris à 20h30 et atterrit à Séoul à 15h40 heure locale le lendemain.

Le vol est assuré en Airbus A330-200 et offre 246 sièges, dont 18 en classe Business Saver. Les passagers des classes Business Saver et Economy bénéficieront de deux repas gratuits pour chaque aller simple.

En proposant des services à destination de Zagreb (Croatie), Rome (Italie), Barcelone (Espagne), Paris (France) et Francfort (Allemagne), T'way Air renforce sa présence en Europe.

Itinéraire Départ Arrivée Fréquence 06 octobre ICN - CDG 10h10 18h10 Lun/mer/ven/sam/dim 06 octobre CDG - ICN 20h30 15h40 +1 Lun/mer/ven/sam/dim 27 octobre ICN - CDG 09h50 16h50 Lun/mer/ven/sam/dim 27 octobre CDG - ICN 19h30 16h05 Lun/mer/ven/sam/dim

Hong-Geun Jeong, directeur général de T'way Air a déclaré : "Le lancement de notre vol Séoul-Paris marque une étape importante dans l'expansion européenne de T'way Air. Cette nouvelle liaison offre à nos passagers non seulement un meilleur rapport qualité-prix et une plus grande commodité, mais elle favorise également l'approfondissement des échanges culturels et économiques entre les deux pays. Nous sommes ravis d'accueillir nos clients français pour leur faire découvrir le riche patrimoine et les opportunités dynamiques que la Corée a à offrir."





